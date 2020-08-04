Вышел новый трейлер игры Call оf Duty: Warzone, действия которого происходят в вымышленном городе Верданск, прототипом которого стал город Донецк. В ролике можно заметить, как подрывают стадион Донбасс Арена.

Внимательные геймеры в деталях изучили обнародованный ролик и заметили много известных мест, в том числе и Донецка.

Интересно Распродажа в Epic Games Store: магазин бесплатно раздает три игры

Что посмотреть

Стадион в Call оf Duty имеет такую же форму, расположение, как у Донбасс арены, правда, на его фоне можно заметить скалистые горы. Крышу стадиона подрывают персонажи Warzone в новом трейлере – разработчики говорят, что это один из самых эпических моментов в игре.

Трейлер Call оf Duty: Warzone: видео

После этого взрыва игрокам станут доступны новые локации – магазины и площадки на разных уровнях стадиона.

Кроме Донбасс Арены, в вымышленном Верданске можно увидеть донецкий банк, популярный супермаркет и уничтоженную башню аэропорта. Кроме того, в трейлере можно увидеть другие известные украинские здания, такие как Верховная Рада и Днепровская ГЭС, расположенная в Запорожье.

Скандальное В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли пасхалка с поэмой Шевченко, россияне уже истерят

Другие совпадения

Кстати, события в части Сall Of Duty: Modern Warfare происходят в вымышленной стране Урзикстан, которая очень похожа на Сирию. также там можно увидеть солдат, которые похожи на российских военных. Это сильно возмутило российских геймеров.