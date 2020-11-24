В сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась демо-версия игры Tukoni, основанной на персонажах из книги известного украинского иллюстратора Оксаны Булы. Игра отличается узнаваемой стилистикой и приятным арт-дизайном.

Сразу стоит отметить, что это один из первых игровых проектов, на создание которого выделило деньги в частности государство, сообщает 24 канал.

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Об игре Tukoni

Попробовать игру можно бесплатно, установив ее по ссылке на официальной странице в Steam. По словам разработчиков игра представляет собой платформер, сосредоточенный на атмосфере и игровом опыте.

На создание демоверсии проекта Украинский культурный фонд выделил более 692 тысяч гривен.

Tukoni – это приключенческая point-and-click головоломка. Игрок познакомится с уникальными персонажами лесных духов, сможет решить увлекательные головоломки, создавать новые предметы и исследовать волшебный мир.

Трейлер Tukoni, видео: