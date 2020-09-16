Успешно прошел стартовый испытательный полет первого турецкого летающего автомобиля. Транспорт создан инженерами турецкой компании Baykar и получил название CEZERI.

Компания Baykar сообщила, что во время летных испытаний прототип весом 230 кг успешно поднялся на высоту 10 метров, утверждает AA.

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"В будущем мы сделаем более совершенные прототипы и будем выполнять полеты с человеком [на борту]", – приводятся в пресс-релизе компании слова технического директора Baykar Сельджука Байрактара.

Видео испытаний Cezeri:

Создатели транспортного средства отметили, что им понадобится примерно 10-15 лет, чтобы выпустить Cezeri "на дороги", и 3-4 года, чтобы начать использовать его в рекреационных целях, например, вроде квадроциклов в сельской местности.

После "умных" автомобилей революцию в автомобильных технологиях будут совершать летающие автомобили. Так что с этой точки зрения мы готовимся к завтрашним вызовам, а не к сегодняшним,

– отметил директор Baykar.

Cezeri впервые был представлен в рамках Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле в 2019 году.