Популярная социальная сеть в очередной раз обозначила сообщение Дональда Трампа в твиттере вводящим в заблуждение. Публикация американского лидера касалась выборов президента.

Твиттер определил сообщение президента США нарушающим требования социальной сети.

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Отметка о том, что публикация "вводит людей в заблуждение", появилась рядом твитом Трампа.

Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Кроме всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз,

– говорилось в твите главы Белого дома.

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Твиттер снова пометил сообщение Трампа как фейк / Скриншот со страницы Трампа

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