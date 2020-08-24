Твиттер пометил пост Трампа как фейк: детали нового скандала
Популярная социальная сеть в очередной раз обозначила сообщение Дональда Трампа в твиттере вводящим в заблуждение. Публикация американского лидера касалась выборов президента.
Твиттер определил сообщение президента США нарушающим требования социальной сети.
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Отметка о том, что публикация "вводит людей в заблуждение", появилась рядом твитом Трампа.
Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Кроме всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз,
– говорилось в твите главы Белого дома.
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Твиттер снова пометил сообщение Трампа как фейк / Скриншот со страницы Трампа
Трамп борется с соцсетями: главное
- Это уже не первый случай, когда социальная сеть фиксирует таким образом твиты Трампа. В мае Twitter впервые обозначил два сообщения президента США вводящими читателей в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть в попытке вмешательства в выборы.
- В указанных сообщениях глава Белого дома писал об угрозе подтасовки результатов голосования по почте.
- Ранее социальная сеть Facebook удалила 88 сообщений с предвыборной рекламой Трампа. Все из-за изображения перевернутого красного треугольника, который использовали в нацистской Германии.