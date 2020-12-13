Социальная сеть твитер заблокировала возможность лайкать посты Дональда Трампа. Ограничения на публикации, где он писал о своей победе на выборах, продержались примерно час.

Компания заявила 13 декабря, что сделала это случайно. Об этом сообщили на сайте The Verge.

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Какие твиты нельзя было лайкать

В твитах, которые было запрещено лайкать, Трамп:

утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов;

обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, которые люди отдали за него.

Читатели не могли ставить отметку "Нравится" в течение часа.

Реакция администрации твиттера

Администрация твитера утвердила, что такой инцидент произошел случайно.

Мы нечаянно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на указанный твит. Теперь на твит можно реагировать,

– отметил представитель твитера.

Отметим! В феврале твитер начал помечать специальным знаком сообщения с ложной информацией или с признаками манипуляции. Трамп, чьи посты часто подпадали под эту цензуру, обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы.