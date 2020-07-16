Твиттеры Маска, Веста и еще полсотни знаменитостей взломали хакеры: о чем они писали
Твиттер-аккаунты десятков знаменитых людей 15 июля взломали неизвестные хакеры. От имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и других мошенники попросили у читателей денег – пообещали отдать завтра вдвое больше.
От имени различных знаменитостей деньги у людей хакеры-мошенники просили переводить на кошелек BTC (в биткойнах), пишет The Verge.
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Масштабная атака хакеров на Twitter: что известно
Началась масштабная атака с появившегося в аккаунте Маска сообщения, а через некоторое время – продолжения этого сообщения:
- Сначала: "Чувствую себя щедрым из-за Covid-19. Я удвою любой платеж BTC, отправлен на мой адрес в течение следующего часа. Удачи, и будьте в безопасности!"
- Потом: "Я с радостью удваиваю все платежи, отправленные на мой адрес BTC! Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю 2000 долларов! Делайте это только в течение следующих 30 минут".
Похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещаниями вернуть криптовалюту назад в двойном размере опубликовали и аккаунты десятков других знаменитостей. Издание The Verge пишет, что мошенники уже успели "заработать" более 100 000 долларов.
Сломанными были аккаунты в Twitter:
- Основателя компании Microsoft Билла Гейтса,
- Основателя Tesla Илона Маска,
- Кандидата в президенты США Джо Байдена,
- Рэпера-богача Канье Уэста,
- Бывшего президента США Барака Обамы,
- Гендиректора Amazon Джеффа Безоса,
- Бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга,
- Официальный твиттер Apple,
- Официальный твиттер Uber и другие.
Позже твиты удалили, потом хакеры их снова восстановили, потом их снова удалили. Борьба с атакой продолжается. Сам Twitter признал после более часа молчания, что знает об инциденте и принимает меры:
- "Мы обновим всех в ближайшее время".
Аккаунты полсотни знаменитостей в Твиттере взломали хакеры: смотрите скриншоты
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