Твиттер-аккаунты десятков знаменитых людей 15 июля взломали неизвестные хакеры. От имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и других мошенники попросили у читателей денег – пообещали отдать завтра вдвое больше.

От имени различных знаменитостей деньги у людей хакеры-мошенники просили переводить на кошелек BTC (в биткойнах), пишет The Verge.

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Масштабная атака хакеров на Twitter: что известно

Началась масштабная атака с появившегося в аккаунте Маска сообщения, а через некоторое время – продолжения этого сообщения:

Сначала: "Чувствую себя щедрым из-за Covid-19. Я удвою любой платеж BTC , отправлен на мой адрес в течение следующего часа. Удачи, и будьте в безопасности!"

Потом: " Я с радостью удваиваю все платежи , отправленные на мой адрес BTC! Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю 2000 долларов! Делайте это только в течение следующих 30 минут".

Похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещаниями вернуть криптовалюту назад в двойном размере опубликовали и аккаунты десятков других знаменитостей. Издание The Verge пишет, что мошенники уже успели "заработать" более 100 000 долларов.

Сломанными были аккаунты в Twitter:

Основателя компании Microsoft Билла Гейтса ,

Основателя Tesla Илона Маска ,

Кандидата в президенты США Джо Байдена ,

Рэпера-богача Канье Уэ ста,

Бывшего президента США Барака Обамы ,

Гендиректора Amazon Джеффа Безоса ,

Бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга ,

Официальный твиттер Apple ,

Официальный твиттер Uber и другие.

Позже твиты удалили, потом хакеры их снова восстановили, потом их снова удалили. Борьба с атакой продолжается. Сам Twitter признал после более часа молчания, что знает об инциденте и принимает меры:

" Мы обновим всех в ближайшее время ".

Аккаунты полсотни знаменитостей в Твиттере взломали хакеры: смотрите скриншоты