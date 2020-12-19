В ноябре стало известно, что Twitter запустит голосовые чаты внутри специальных виртуальных комнат. Теперь же эта функция, получившая название Spaces, приблизилась к бета-тестированию с привлечением ограниченного числа пользователей.

Еще во время первого анонса разработчики отметили важность модерации голосовых чатов, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно. Это непростая задача, поскольку платформа ценит свободу слова и не прибегает к жесткой цензуре публикуемых в социальной сети постов, пишет TechCrunch.

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Что известно

Такие функции в социальных сетях являются относительно новой концепцией. В процессе бета-тестирования разработчики надеются лучше понять методы модерации, позволяющие пользователям комфортно общаться. Также известно, что тестирование будет проходить на устройствах под управлением iOS. Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми.



Голосовые чаты в Twitter / Фото Twitter

Создать виртуальный час можно двумя путями:

нажать и удерживать кнопку создания сообщения в правом нижнем углу рабочего пространства,

на экране fleets провести пальцем вправо.

Создатель виртуальной комнаты сможет приглашать новых участников в беседу, в том числе и с помощью перехода по ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления.

Согласно данным, в тестировании голосовых чатов Spaces примут около двухсот пользователей, которые взаимодействуют с социальной сетью через устройства на базе iOS. Тестирование должно начаться в течение ближайших двух недель.