Сервис коротких сообщений Twitter впервые обнулит количество подписчиков аккаунтов администрации США (WhiteHouse, LaCasaBlanca, POTUS, VP, PressSec и Flotus) при их передаче от администрации действующего президента США Дональда Трампа его преемнику Джо Байдену. Старые аккаунты администрации будут сохранены в архиве сервиса под измененными названиями, например, WhiteHouse45.

По информации издания Axios, передача аккаунтов состоится в день инаугурации 20 января 2021 года. В ходе этой процедуры Twitter предупредит всех подписчиков администрации об архивировании текущих аккаунтов и предложит им подписаться заново на аккаунты новой администрации.

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Перевод аккаунтов под управление новой администрации

Новая администрация США получит учетные записи без подписчиков и фактически начнет с нуля. Сейчас у официального аккаунта президента США более 33 миллионов подписчиков, а у официального аккаунта Белого дома около 26 миллионов. Если пользователи захотят подписаться на эти аккаунты снова, они должны будут сделать это сами.

Как это было в прошлый раз

Ранее в 2016 году при переходе аккаунтов от администрации Обамы к Трампу все подписчики без удаления были переданы новым владельцам аккаунтов.

Twitter не озвучил причину, почему компания решила изменить правила на этот раз. Как отмечают в Wall Street Journal, это связано с тем, что при переносе подписчиков от администрации Обамы к Трампу Twitter столкнулся с техническими сбоями в системе, а также некоторым количеством жалоб от пользователей сервиса.