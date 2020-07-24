Компания Twitter собирается ввести платную подписку. Ожидается, что касаться это будет лишь профессиональных пользователей и использования программы Twitter Tweetdeck.

Платная версия соцсети, вероятно, будет содержать расширенные аналитические данные, а также оповещения о последних новостях и о темах, обсуждаемых подписчиками аккаунта, сообщает CNN.

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А что с обычным Twitter?

Основная версия Twitter останется бесплатной для пользователей.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS — Andrew Tavani (@andrewtavani) March 23, 2017

Расширенная версия приложения называется TweetDeck. Сейчас оно предоставляется бесплатно и содержит только основные данные об аккаунте пользователя.

Почему Twitter вводит платную версию

Известно, что Twitter так и не смог привлечь достаточно аудитории для стабильного размещения рекламы. Поэтому улучшение сервисов для профессиональных пользователей может стать значительным источником дохода компании.

Недавно Twitter сообщил, что во втором квартале 2020 года компания заработала на рекламе около 562 миллионов долларов, а это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Стоит отметить, что доход компании сократился не в последнюю очередь благодаря рекламодателям, которые бойкотируют социальные сети из-за общенациональных протестов в США против расовой несправедливости. Как бы там ни было, но руководители Twitter не подтвердили, что бойкот мог повлиял на саму соцсеть.