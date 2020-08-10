Социальная сеть Twitter обсуждает возможное объединение c американской долей сервису TikTok. Подробные условия соглашения пока не раскрываются.

В то же время компания Microsoft не отказывается от своих намерений и продолжает обсуждать с китайской соцсетью покупку ее части. Для финансирования сделки с TikTok руководству Twitter может понадобиться помощь инвесторов, пишет WSJ.

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Сколько стоит TikTok

О какой сумме идет речь, пока тоже неизвестно. Ранее отмечалось, что компания Microsoft может заплатить за покупку американской части TikTok более 30 миллиардов долларов. Стоит отметить, что только рыночная капитализация Twitter по состоянию на сегодня составляет около 29 миллиардов долларов, а Microsoft – более 1,6 триллиона долларов.

Трамп против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировании TikTok в США от 7 августа. Решение вступит в силу 15 сентября. Соцсеть может избежать блокировки лишь в том случае, если ее купит другая компания. Одновременно TikTok не собирается мириться с этой ситуацией и планирует 11 августа подать в суд на администрацию Трампа.

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Что об этом думает Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал потенциальную сделку Microsoft с TikTok "отравленной чашей". По его мнению, приобретение Microsoft части TikTok не будет легким и простым, а сама ситуация выглядит "очень странно".