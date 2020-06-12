Компания Twitter обнаружила и ликвидировала тысячи учетных записей, которые были связаны с распространением пропагады в интересах правительств России, КНР и Турции.

Об этом компания сообщила в своем официальном блоге и добавила, что ее специалистам удалось обнаружить ряд "связанных с государствами" сетей аккаунтов. Большинство удаленных аккаунтов были связаны с Китаем.

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Какие аккаунты удалил Twitter

Речь идет о 23,7 тысячах активных учетных записей, которые формировали ядро, ​​и 150 тысячах аккаунтов, которые сотрудничали с ними. Стоит отметить, что последние относятся преимущественно к фейковым аккаунтам-ботам, которые действовали для усиления виральности пропагандистских публикаций путем ретвитов.

Отмечается, что часть удаленных микроблогов на китайском языке распространяла манипулятивную или пропагандистскую информацию, которая поддерживала взгляды Коммунистической партии Китая на тему геополитики. В частности, это касается акций протеста в Гонконге и ситуации в Тайване.

Российские аккаунты

Кроме того специалисты соцсети обнаружили 1 152 учетные записи из России, которые осуществляли политическую пропаганду внутри страны. На этот раз аккаунты репостили записи в рамках политических интересов партии "Единая Россия".

Турецкие аккаунты

Что касается Турции, то соцсеть обнаружила и заблокировала 7340 аккаунтов, которые скоординировано действовали, ориентируясь на внутреннюю аудиторию в Турции. Ряд этих фейковых аккаунтов действовал с целью распространения политически направленного контента, в рамках интересов политической "Партии справедливости и развития" и поддержки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Ранее Twitter уже удалял аккаунты, связанные с распространением интересов Китая и России. Кроме того, в прошлом году в августе сразу три американских гиганта – Facebook, YouTube и Twitter – удалили сотни тысяч таких аккаунтов.