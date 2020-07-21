Twitter заблокировал аккаунт луцкого террориста
Луцкий террорист Максим Кривош (псевдоним Максим Плохой) продолжал вести свои страницы в соцсетях, в частности поститься в Twitter, даже после захвата автобуса. Сейчас Twitter заблокировал его аккаунт.
Как ранее писал 24 канал, на своей Twitter-странице террорист выложил некоторые требования. Очевидно, что высказывания противоречили политике соцсети. Поэтому через некоторое время аккаунт заблокировали.
К теме Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Ранее в полиции сообщили, что следят за этой страницей и устанавливают действительно ли она принадлежит Кривошу.
Относительно требований, то конкретных тезисов террорист не обнародовал: в сообщениях были лишь общие фразы про недовольство "системой".
Захват автобуса в Луцке: коротко
- Утром 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками в центре Луцка. По его словам, он вооружен, также он заминировал несколько объектов.
- Во время захвата раздались несколько выстрелов, в автобусе выбиты окна.
- По предварительным данным, в захваченном автобусе находятся около 20 человек. Как рассказал сам Максим Плохой, среди захваченных беременные женщины и дети.
- Его настоящее имя – Кривош Максим Степанович. Он родился в России.
- Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.