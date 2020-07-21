Как ранее писал 24 канал, на своей Twitter-странице террорист выложил некоторые требования. Очевидно, что высказывания противоречили политике соцсети. Поэтому через некоторое время аккаунт заблокировали.

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Ранее в полиции сообщили, что следят за этой страницей и устанавливают действительно ли она принадлежит Кривошу.

Относительно требований, то конкретных тезисов террорист не обнародовал: в сообщениях были лишь общие фразы про недовольство "системой".

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