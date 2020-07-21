Сервис микроблогов Twitter заблокировал и удалил официальный аккаунт 5 канала. Удаленный аккаунт канала имел аудиторию в полмиллиона подписчиков.

Как отмечает сайт 5 канала, причина, которую указал Twitter при блокировке аккаунта – недостаточный возраст согласно правилам на момент создания страницы.

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Причина которую указал Twitter при удалении аккаунта 5 канала

Реакция канала

Представители канала подали апелляцию на решение сервиса и приобщили копии паспортов сотрудников канала, которые непосредственно регистрировали страницу 5 канала в Twitter и отвечали за ее ведение и наполнение.

"Апелляция остается без рассмотрения уже более недели. Какой-либо официальной реакции со стороны соцсети нет. К тому же подача повторной апелляции запрещена", - рассказали на канале.

Дополнительно отмечается, что одновременно с блокировкой страницы в Twitter прошла атака на официальный аккаунт 5 канала на YouTube.