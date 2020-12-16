Twitter объявил о закрытии видеосервиса Periscope. Он перестанет работать 31 марта 2021 года. Зато соцсеть начнет развивать видеотрансляции в своем сервисе.

Что происходит

Регистрация на сервисе уже недоступна. Существующие пользователи могут загрузить архивы своих видеороликов до конца марта. Причиной назвали то, что последние несколько лет популярность Periscope снижалась вместе с ростом стоимости обслуживания. Функции сервиса перенесут в онлайн-трансляции Twitter, сообщается в официальном блоге компании.

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Мы благодарны всем, кто потратил время и силы на то, чтобы сделать Periscope местом, где можно показать то, что происходит в мире и увидеть живые сообщества. Это была настоящая честь, вложить сердце и душу в создание продукта, который люди любили и использовали,

– прокомментировали новость в команде Periscope.

Twitter купил Periscope еще в 2015 году, до официального запуска сервиса. Сумма сделки не раскрывалась, но эксперты оценили ее от 50 до 100 миллионов долларов.

Кроме этого, за несколько дней до закрытия Periscope соцсеть купила разработчика сервиса трансляции изображения с экрана смартфона Squad. Из-за этого компания отозвала свое приложение с цифровых магазинов. Вместо него команда Squad займется улучшением видеотрансляций в Twitter.