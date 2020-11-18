Twitter добавил новый инструмент – аналог "Историй" в Instagram и Snapchat. Он получил название Fleets, а опубликованный контент, как и в других похожих сервисах, исчезает через сутки.

Как работает Fleets

Новая функция позволяет людям делиться контентом привычным способом, как это реализовано в Instagram. Fleets расположен в верхней части ленты. Отреагировать на истории можно с помощью эмодзи или личным сообщением, сообщает 24 канал.

Интересно Известный хакер стал главой службы безопасности в Twitter

Благодаря нашим тестам в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее мы узнали, что Fleets помогает людям чувствовать себя более комфортно – мы видели, как люди с Fleets больше общались в Twitter,

– рассказал директор по дизайну Джошуа Харрис.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

С помощью Twitter Fleets пользователи могут создавать текстовые сообщения, размещать видео и фото с телефона или осуществлять трансляции.

Когда заработает функция

В Twitter сообщили, что новая функция доступна всем пользователям платформы с 18 ноября 2020 года.