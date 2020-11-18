В Twitter появились Fleets – аналог Stories в Instagram
Twitter добавил новый инструмент – аналог "Историй" в Instagram и Snapchat. Он получил название Fleets, а опубликованный контент, как и в других похожих сервисах, исчезает через сутки.
Как работает Fleets
Новая функция позволяет людям делиться контентом привычным способом, как это реализовано в Instagram. Fleets расположен в верхней части ленты. Отреагировать на истории можно с помощью эмодзи или личным сообщением, сообщает 24 канал.
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Благодаря нашим тестам в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее мы узнали, что Fleets помогает людям чувствовать себя более комфортно – мы видели, как люди с Fleets больше общались в Twitter,
– рассказал директор по дизайну Джошуа Харрис.
С помощью Twitter Fleets пользователи могут создавать текстовые сообщения, размещать видео и фото с телефона или осуществлять трансляции.
Когда заработает функция
В Twitter сообщили, что новая функция доступна всем пользователям платформы с 18 ноября 2020 года.
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