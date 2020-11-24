Twitter добавил еще одну функцию для борьбы с распространением дезинформации и фейков. Соцсеть теперь будет предупреждать пользователей о сомнительном контент, если те попытаются его лайкнуть.

Ранее аналогичные предупреждения социальная сеть делала при попытке ретвита публикаций со спорной информацией. Об этом говорится в сообщении разработчиков сервиса.

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Что известно

Ранее аналогичные предупреждения социальная сеть делала при попытке ретвит публикаций со спорной информацией. По данным компании, это позволило сократить распространение недостоверных сведений на 29%.

В компании объяснили, что подобные отметки для публикаций важны, чтобы люди были предупреждены о возможной дезинформации по поводу выборов, вспышек COVID-19 и недостоверных данных в СМИ.

Например, через неделю после выборов в США соцсеть обозначила около 300 тысяч публикаций с недостоверной информацией. Из них 456 были заблокированы для ретвитов или лайков.