Уже несколько авторитетных инсайдеров заявили, что Apple не станет комплексовать новую линейку смартфонов iPhone 12 блоком для зарядки. Сейчас аналитики утверждают, что на такой шаг пойдет и Samsung.

Как пишет издание The Verge, это утверждают южнокорейские СМИ.

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Честно говоря, решение Apple удивляет мало, ранее инсайдеры сообщили, что в коробке с новым iPhone 12 пользователи уже не найдут проводных наушников.

Таким образом производитель якобы сэкономит средства, чтобы добавить в iPhone модуль 5G.

Samsung тоже сейчас обдумывает такую возможность. Компания планирует прекратить комплектовать некоторые модели своих смартфонов зарядками уже в 2021 году. Правда, окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

Цель

Инсайдеры сообщают, что цель такой "экономии" благородная – это забота об экологии. Ведь большое количество пользователей не используют зарядные устройства, которые идут в комплекте с новыми смартфонами. Исследования утверждают, что некоторые владельцы смартфонов даже не достают зарядку из коробки. Они просто используют зарядку от старого смартфона.

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Также растет популярность беспроводных зарядок. Также есть часть пользователей, которые заряжают смартфоны в машине, от компьютера.

Именно забота об экологии является основным аргументом для Samsung.