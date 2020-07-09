И ты, Брут: Samsung тоже будет продавать смартфоны без зарядки
Уже несколько авторитетных инсайдеров заявили, что Apple не станет комплексовать новую линейку смартфонов iPhone 12 блоком для зарядки. Сейчас аналитики утверждают, что на такой шаг пойдет и Samsung.
Как пишет издание The Verge, это утверждают южнокорейские СМИ.
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Честно говоря, решение Apple удивляет мало, ранее инсайдеры сообщили, что в коробке с новым iPhone 12 пользователи уже не найдут проводных наушников.
Таким образом производитель якобы сэкономит средства, чтобы добавить в iPhone модуль 5G.
Samsung тоже сейчас обдумывает такую возможность. Компания планирует прекратить комплектовать некоторые модели своих смартфонов зарядками уже в 2021 году. Правда, окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.
Цель
Инсайдеры сообщают, что цель такой "экономии" благородная – это забота об экологии. Ведь большое количество пользователей не используют зарядные устройства, которые идут в комплекте с новыми смартфонами. Исследования утверждают, что некоторые владельцы смартфонов даже не достают зарядку из коробки. Они просто используют зарядку от старого смартфона.
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Также растет популярность беспроводных зарядок. Также есть часть пользователей, которые заряжают смартфоны в машине, от компьютера.
Именно забота об экологии является основным аргументом для Samsung.