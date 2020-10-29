Тыквы, призраки и скелеты: подборка тематических наклеек в Telegram
У большинства мессенджеров есть различные стикерпаки, с помощью которых наше общение в сети более эмоциональное. К жуткому Хэллоуину мы сделали подборку тематических наклеек в Telegram, которые разнообразят ваши сообщения.
Редакция 24 канала подготовили хэллоуинские стикеры, которые можно добавить в мессенджере Telegram.
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Анимированные стикеры
Тыква – один из символов Хэллоуина! Из него делают жуткие светильники, имеющие вид головы. Их еще называют "Фонарь Джека".
Предлагаем несколько наборов стикеров с забавной тыквой.
Скриншот 24 канала
А тут тыква в виде призрака, Джокера и Дональда Трампа.
Скриншот 24 канала
Еще есть хэллоуинская тыква, которая похожа на кота. Котик любит сладости и листья!
Скриншот 24 канала
Также к этому празднику, обычно помещение украшают летучими мышами. Поэтому и диалоги стоит украсить подобными стикерами.
Скриншот 24 канала
В этот день обычно происходит что-то необычное. Например, в Telegram появляются наклейки с надгробием, который смеется, злится и пьет кофе.
Скриншот 24 канала
Стикеры с Джеком Скелингтоном также будут в вашем смартфоне! Джек Скелингтон – это вымышленный персонаж из мультфильма Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством".
Скриншот 24 канала
Чудовище Франкенштейна также сможет помочь выразить ваши эмоции. Кстати, костюм на Хэллоуин в виде чудовища Франкенштейна является довольно популярным.
Скриншот 24 канала
И куда же без призрака?! В этом стикерпаке он довольно милый.
Скриншот 24 канала
Кроме обычного призрака, есть еще и призрак хомяка.
Скриншот 24 канала