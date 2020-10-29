У большинства мессенджеров есть различные стикерпаки, с помощью которых наше общение в сети более эмоциональное. К жуткому Хэллоуину мы сделали подборку тематических наклеек в Telegram, которые разнообразят ваши сообщения.

Редакция 24 канала подготовили хэллоуинские стикеры, которые можно добавить в мессенджере Telegram.

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Анимированные стикеры

Тыква – один из символов Хэллоуина! Из него делают жуткие светильники, имеющие вид головы. Их еще называют "Фонарь Джека".

Предлагаем несколько наборов стикеров с забавной тыквой.



Скриншот 24 канала

Добавить этот стикерпак можно по ссылке.

А тут тыква в виде призрака, Джокера и Дональда Трампа.



Скриншот 24 канала

Добавить можно по ссылке.

Еще есть хэллоуинская тыква, которая похожа на кота. Котик любит сладости и листья!

Скриншот 24 канала

здесь. Скачать их можно

Также к этому празднику, обычно помещение украшают летучими мышами. Поэтому и диалоги стоит украсить подобными стикерами.



Скриншот 24 канала

Добавить его можно по ссылке.

В этот день обычно происходит что-то необычное. Например, в Telegram появляются наклейки с надгробием, который смеется, злится и пьет кофе.



Скриншот 24 канала

Добавить его можно по ссылке.

Стикеры с Джеком Скелингтоном также будут в вашем смартфоне! Джек Скелингтон – это вымышленный персонаж из мультфильма Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством".



Скриншот 24 канала

Добавить можно по этой ссылке.

Чудовище Франкенштейна также сможет помочь выразить ваши эмоции. Кстати, костюм на Хэллоуин в виде чудовища Франкенштейна является довольно популярным.



Скриншот 24 канала

Добавить по ссылке.

И куда же без призрака?! В этом стикерпаке он довольно милый.



Скриншот 24 канала

Скачать можно по ссылке.

Кроме обычного призрака, есть еще и призрак хомяка.



Скриншот 24 канала

Чтобы порадовать этим стикерпаком друзей – загрузите его по ссылке.