В начале августа этого года глава потребительского подразделения Huawei рассказал, что у компании заканчиваются процессоры Kirin для смартфонов. Начиная с 15 сентября 2020 года Huawei вообще прекратит производство этой линейки процессоров.

В компании пояснили, что это большая потеря для Huawei, которая напрямую связана с американскими санкциями. Фактически, ожидаемый в сентябре смартфон Huawei Mate 40 станет последней разработкой компании на базе процессора Kirin, доступной для пользователей.

Интересно Huawei объявила дату анонса HarmonyOS 2.0 и EMUI 11

Во всем виноваты санкции

Ранее в мае 2020 года США ввели запрет на доступ Huawei к полупроводниковой продукции, если в них используется американское оборудование или программное обеспечение. Введение ограничительных мер объяснялось подозрениями в связи Huawei со службами госбезопасности Китая. В результате партнерство с Huawei разорвали лидеры IT-индустрии, включая Intel, Qualcomm, Google и Western Digital.

Под действие ограничений США попали компания HiSilicon — это подразделение Huawei Technologies, которое занимается разработкой процессоров Kirin с использованием ПО американских компаний и тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая производит процессоры Kirin для Huawei. TSMC пришлось приостановить выполнение заказов для Huawei. Принятые до введения санкций и находящиеся в производстве заказы на чипы для производства процессоров Kirin тайваньская компания должна отгрузить до 14 сентября этого года.

Qualcomm на стороне Huawei

В ситуацию с поставками процессоров для Huawei пытается вмешаться Qualcomm. Компания просит разрешения у правительства США на возобновление сотрудничества с Huawei. Qualcomm уточнила, что в противном случае Huawei будет использовать производственные мощности MediaTek и Samsung в качестве поставщиков процессоров для своих новых моделей смартфонов. Из-за этого может произойти «быстрое изменение доли рынка 5G-микросхем», а американские компании тогда окажутся в проигрышном состоянии по отношению к своим конкурентам.