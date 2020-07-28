При разработке новых версий прошивок компании часто подсматривают интересные идеи у конкурентов. Это можно наблюдать на примере iOS и Android, которые с каждым годом все больше становятся похожими друг на друга. Заимствовать новомодную функцию у Apple и Google решила компания Xiaomi, введя ее в MIUI 12.

Разработчик с портала XDA обнаружил в коде последних бета-версий MIUI 12 упоминание функции, что позволяет взаимодействовать со смартфоном при помощи постукиваний по задней крышке.

Интересно Xiaomi обновила список устройств, которые получат стабильную версию MIUI 12

Аналогичная возможность в начале года была обнаружена в бета-версии Android 11, а затем и в iOS 14. Она позволяет получить быстрый доступ к предварительно указанной программе или функции устройства, постучав пальцем по его тыльной стороне.

Похоже популярную функцию Android и Apple позаимствует и MIUI 12

В MIUI 12 новая функция будет работать в точности, как в iOS 14, реагируя как на двойное, так и тройное постукивание. На эти действия можно назначить запуск камеры, включения фонарика, вызов центра управления или сообщений и создания скриншота. Не исключено, что в будущем этот список будет расширен.

О сроках внедрения новой функции пока нет никакой информации.