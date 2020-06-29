Инженеры Лаборатории ракетного движения NASA придумали кулон PULSE, который помогает людям отучиться касаться своего лица. Следовательно прибор обеспечивает профилактику COVID-19, ведь это один из способов заразиться болезнью.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA. Кулон начинает вибрировать, как только человек подносит руку к своему лицу. Это предупреждает об опасности заразиться COVID-19 и позволяет избежать нежелательных прикосновений к глазам, носу, рту. Вибрация становится интенсивнее, если уменьшается расстояние пальцев к лицу.

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Как изготовить кулон

Проект PULSE является благотворительным. Поэтому прибор не поступит в продажу. Но инженеры NASA опубликовали инструкцию, с помощью которой можно собственноручно создать кулон для профилактики COVID-19.

Среди необходимого оборудования:

паяльник и припой (специальный материал, используемый при пайке);

стриппер, или инструмент для снятия изоляции;

3D-принтер.

Из материалов понадобится: выключатель, вибромотор, батарейка, транзистор, инфракрасный сенсор, выключатель, несколько проводов и чехол.

Как изготовить кулон PULSE / Фото GitHub

В то же время в NASA отметили, что кулон не создан, как замена маскам и респираторам. Это предупредительное устройство, которое должно уменьшить частотность касания лица. Разработчики отметили, что PULSE поможет изменить к лучшему вредные привычки.

Смотрите видео: обзор кулона PULSE от NASA