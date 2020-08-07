Гендиректор Tesla возлагает большие надежды на электрический Cybertruck. Однако, несмотря на 650 тысяч заказов, высокие финансовые показатели Tesla и интерес со стороны общественности, Маск готов к провалу футуристического пикапа.

Предприниматель рассказал авторам подкаста Automotive News о плане Tesla по выпуску стандартного грузовика, если продажи Cybertruck по факту провалятся, сообщает Electrek.

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"Cybertruck будет лучшим в роли спортивной машины, чем Porsche 911, лучшим в роли пикапа, чем Ford F-150, и он бронированный, а также выглядит как нечто крутое. Прямо из будущего. Было трудно признать, что пикап может оказаться полным провалом, но и это меня не очень беспокоит, если окажется, что никто не захочет покупать странный грузовик, мы разработаем обычный пикап, никаких проблем", – заявил глава Tesla.

Маск добавил, что Tesla будет несложно создать новый электропикап, поскольку "они все практически одинаковые".

"План Б" Илона Маска

Выпуск традиционного автомобиля станет резервной стратегией Tesla и, в таком случае, новый пикап компании будет напоминать популярные решения конкурентов, такие как Ford F-150 или Chevrolet Silverado.

Кроме того, глава компании отметил, что, кроме технического оснащения, Cybertruck способен справиться с любым задачами, которые удовлетворят даже самого требовательного водителя.

"Мы планируем надрать как можно больше задниц с новым пикапом. Мы хотим, чтобы владелец Cybertruck смог решить любую проблему: отбуксировать лодку, перевезти прицеп для транспортировки лошадей, вырвать пень из земли и перейти на бездорожье. При этом вы не будете беспокоиться о царапинах и краске, потому что ее просто нет. Вы сможете крушить камни, но с машиной все будет в порядке", – сообщил Маск в беседе с авторами подкаста.

Особенности Cybertruck

С технической точки зрения Cybertruck также получит все лучшее от инженеров Tesla. Компания установит в электромобили те же информационно-развлекательные системы, которыми комплектуются последние версии Tesla Model S, включая последнюю версию автопилота, которая может достичь пятого уровня автономности уже в этом году.

Cybertruck будет доступен в трех версиях: с одним двигателем на задней оси, с двумя двигателями и полным приводом, а также в трехмоторной комплектации. Базовая модель обойдется покупателям в 39 тысяч долларов и проедет до 400 км на одном заряде, а стоимость топового пикапа составит 69 тысяч долларов, дальнобойность последнего будет достигать 800 км.

Что касается "потенциального провала Cybertruck", то аналитики и инвесторы настроены оптимистично. Даже если Маск сможет продать 20% от 650 тысяч предварительных заказов, Tesla заработает более 8 миллиардов долларов. А производственные мощности компании будут загружены на два года вперед. Эксперты считают, что такого объема продаж для экспериментального "автомобиля будущего" будет достаточно, чтобы признать успех Cybertruck.