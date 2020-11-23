Пользователи Twitter могут получить доступ к исчезающим историям Fleets через 24 часа. Оказалось, что истории не удаляются полностью, как обещали разработчики. Они не доступны через интерфейс сервиса, но их можно просмотреть другими способами.

Судя по всему, пользователи могут просмотреть старые Fleets, если у них осталась ссылка на них, сообщает The Verge.

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Суть проблемы

Ссылки также можно получить с помощью отдельного приложения для разработчиков. Публикации можно загрузить без уведомления автора. Что стало причиной ошибки не уточняется. Представители Twitter заявили, что уже работают над исправлением бага, и вскоре старые публикации больше не будут доступны.

Нам известно об ошибке, из-за которой можно получить доступ к устаревшим Fleets через 24 часа. Мы работаем над обновлением, которое будет выпущено в ближайшие дни,

– заявили в Twitter.

Компания также объяснила, что Fleets видны в интерфейсе только в течение 24 часов. Сервис хранит их копии в течение 30 дней на своих серверах, а также может продлить срок для конкретных записей, если они нарушают правила социальной сети.