Uber для животных: украинцы создали сервис ветеринарной телемедицины
Украинец Владислав Гурковский основал сервис Vetonline.pro. Это первый в Украине сервис ветеринарной телемедицины. Владельцам домашних любимцев предлагают подписку предусматривающую безлимитный доступ к онлайн-консультациям ветеринара.
Об этом 24 каналу рассказал Владислав Гурковский. Свой сервис он сравнивает с Uber.
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Только в нашем случае с одной стороны – ветеринары, а с другой – владельцы домашних животных,
– обїяснил основатель Vetonline.pro.
Цена подписки
Стоимость подписки на Vetonline.pro, открывающий доступ к онлайн-консультациям ветеринара, составляет 95 гривен в месяц.
Как работает сервис Vetonline.pro / Фото Владислав Гурковский
"Это означает, что владельцы животных получают доступ 24/7 к профессиональному ветеринару. Все консультации происходят в текстовом чате, есть возможность отправлять фото или видео", – добавил Гурковский.
Он также объясняет, что в Украине есть немало онлайн-сервисов телемедицины для людей. А вот для животных ничего похожего не было, хотя часто они тоже нуждаются в неотложной помощи.