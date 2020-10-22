Украинец Владислав Гурковский основал сервис Vetonline.pro. Это первый в Украине сервис ветеринарной телемедицины. Владельцам домашних любимцев предлагают подписку предусматривающую безлимитный доступ к онлайн-консультациям ветеринара.

Об этом 24 каналу рассказал Владислав Гурковский. Свой сервис он сравнивает с Uber.

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Только в нашем случае с одной стороны – ветеринары, а с другой – владельцы домашних животных,

– обїяснил основатель Vetonline.pro.

Цена подписки

Стоимость подписки на Vetonline.pro, открывающий доступ к онлайн-консультациям ветеринара, составляет 95 гривен в месяц.

Как работает сервис Vetonline.pro / Фото Владислав Гурковский

"Это означает, что владельцы животных получают доступ 24/7 к профессиональному ветеринару. Все консультации происходят в текстовом чате, есть возможность отправлять фото или видео", – добавил Гурковский.

Он также объясняет, что в Украине есть немало онлайн-сервисов телемедицины для людей. А вот для животных ничего похожего не было, хотя часто они тоже нуждаются в неотложной помощи.