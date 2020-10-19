В Киеве заработала новая услуга совместной поездки в такси Uber. Эта услуга получила название Рool Chance, она предусматривает, что пассажиры могут разделить поездку, если она в общем направлении, а также ее стоимость.

Об этом сообщили в официальном блоге компании. Правда, разделить стоимость могут не более двух человек. Более того, оба пассажира получат 30% от стоимости поездки в виде кэшбека на Uber-аккаунт.

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Для тестирования этой функции выбрали Киев, чтобы уменьшить количество машин на дороге и разгрузить движение на популярных маршрутах. Также в компании отметили готовность столицы Украины к внедрению инноваций.

"Киев уже не раз был в числе первых городов, где мы запустили такие новые услуги как Uber Green или Uber Shuttle. Именно поэтому мы также выбрали Киев одним из первых городов в мире, где будет работать Pool Chance", – заявил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Как воспользоваться услугой

В программе Uber нужно выбрать тариф Pool Chance. Однако, если во время поездки не найдут еще одного пассажира, то стоимость поездки составит обычную цену UberX.

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Если же пассажир все же найдется, то каждый пассажир платит предыдущий тариф, и каждый такой тариф будет иметь собственный сервисный сбор от Uber.

При этом, используя услугу Pool Chance, пассажиры смогут получить до 30% кэшбека. Услуга доступна по всему Киеву и любое время суток.