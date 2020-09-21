До анонса нового Apple Watch осталось несколько дней. И в сети появляется все больше характеристик будущей новинки. Одной из ключевых функций станет функция электрокардиограммы.

По крайней мере об этом пишет Ithome. То есть с ЭКГ будет продвинутая версия Oppo Watch ECG. Причем это подтверждено несколькими авторитетными источниками. Классические часы Oppo Watch будут без этой функции.

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Правда, на китайском рынке девайс вышел без функции ЭКГ. Однако, по слухам компания не смогла получить некоторые сертификаты.

Что еще известно

Международная версия Oppo Watch буд работать под руководством операционной системы Wear OS от Google. А сердцем устройства стал чип Qualcomm Snapdragon 3100.

Напомним, официальный анонс умных часов на глобальном рынке состоится 24 сентября. Поэтому тогда узнаем больше интересных функций.

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Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит 215 долларов (5 900 гривен).