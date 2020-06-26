Производитель популярного корпоративного мессенджера Slack решил расширить функционал сервиса. Новая услуга получила название Slack Connect и должна заменить email в бизнес-сотрудничестве.

Как заявили в компании, они давно работают над тем, чтобы предложить альтернативу электронной почте.

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Детали

Сейчас пользователи Slack могут собирать в одном канале до 20 различных организаций. Как утверждают разработчики, при этом можно объединить поставщиков, коллег на рынке, филиалы и тому подобное.

При этом администраторы таких каналов могут контролировать, какие именно данные о компании попадают в открытый доступ.

Преимущество над email

Как говорят в Slack, их сервис имеет ряд преимуществ над email. В частности, классические сервисы для электронной почты делают пользователя уязвимым к спаму и фишингу. При этом сервис Slack предусматривает, что члены команд получают сообщения и файлы только от авторизованных участников канала.