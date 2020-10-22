Компания Ubisoft представила Ubisoft Connect. Отдельные сервисы Uplay и Ubisoft Club будут скоро закрыты. Новинка будет доступна на консолях, PC и смартфонах, обеспечивая кроссплатформеннисть в будущих играх.

Ubisoft активно развивает свои игровые сервисы. Ubisoft Club и Uplay станут единственным приложением – Ubisoft Connect. Соответствующее объявление сделали на официальном сайте компании.

Актуально Microsoft представила стартовую линейку игр для Xbox Series X/S

Геймплей без ограничений

Сервис будет доступен на консолях, PC и смартфонах, создавая единую платформу для общения игроков, сохранения игрового прогресса и наград. Это означает, что игрок сможет начать игру на одном устройстве, например на PC, а затем продолжить с того же места уже на другом – например, на консоли. Такую кроссплатформеннисть Ubisoft планирует внедрить в свои новые игры. Так, уже в Assassin's Creed Вальхалла, Immortals Fenyx Rising и Riders Republic прогресс будет общим для всех платформ и сервисов.

Ubisoft Connect – это система сервисов для всех игр от компании Ubisoft, которая охватывает все платформы. Нашей целью было создание максимально комфортной среды, где игроки могли бы наслаждаться любимыми играми и взаимодействовать друг с другом независимо от того, какими платформами они пользуются,

– говорится на сайте компании.

Показали также интерфейс сервиса / скриншот с видеопрезентации

Геймеры получат и персонализированного помощника. Анализируя активность игрока, система даст советы по правильному прохождению игры. Также будет доступна персональная статистика, информация о стиле игры, и возможность ими делиться с друзьями.

Ubisoft Connect – это то, каким мы видим игровой процесс без ограничений. Система призвана не только облегчить переход между поколениями и платформами, но и стать отправной точкой для дальнейшей разработки новых сервисов, ориентированных в первую очередь на игрока,

– говорит Стефан Перотти, вице-президент отдела сетевых сервисов Ubisoft.

Интересно Sony назвала дату запуска новой версии PS Store: перечень товаров, которые исчезнут из магазина

Когда ждать

Старт назначен на 29 октября 2020 года одновременно с релизом экшена Watch Dogs: Legion.

Ubisoft Connect заработает на:

PlayStation 4,

PlayStation 5,

Xbox One,

Xbox Series X | S,

Nintendo Switch

PC,

Stadia,

Nvidia GeForce Now,

Amazon Luna.

Смотрите ролик-презентацию нового сервиса: видео