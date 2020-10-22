Ubisoft Connect: новый сервис, объединивший Uplay и Ubisoft Club
Компания Ubisoft представила Ubisoft Connect. Отдельные сервисы Uplay и Ubisoft Club будут скоро закрыты. Новинка будет доступна на консолях, PC и смартфонах, обеспечивая кроссплатформеннисть в будущих играх.
Ubisoft активно развивает свои игровые сервисы. Ubisoft Club и Uplay станут единственным приложением – Ubisoft Connect. Соответствующее объявление сделали на официальном сайте компании.
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Геймплей без ограничений
Сервис будет доступен на консолях, PC и смартфонах, создавая единую платформу для общения игроков, сохранения игрового прогресса и наград. Это означает, что игрок сможет начать игру на одном устройстве, например на PC, а затем продолжить с того же места уже на другом – например, на консоли. Такую кроссплатформеннисть Ubisoft планирует внедрить в свои новые игры. Так, уже в Assassin's Creed Вальхалла, Immortals Fenyx Rising и Riders Republic прогресс будет общим для всех платформ и сервисов.
Ubisoft Connect – это система сервисов для всех игр от компании Ubisoft, которая охватывает все платформы. Нашей целью было создание максимально комфортной среды, где игроки могли бы наслаждаться любимыми играми и взаимодействовать друг с другом независимо от того, какими платформами они пользуются,
– говорится на сайте компании.
Показали также интерфейс сервиса / скриншот с видеопрезентации
Геймеры получат и персонализированного помощника. Анализируя активность игрока, система даст советы по правильному прохождению игры. Также будет доступна персональная статистика, информация о стиле игры, и возможность ими делиться с друзьями.
Ubisoft Connect – это то, каким мы видим игровой процесс без ограничений. Система призвана не только облегчить переход между поколениями и платформами, но и стать отправной точкой для дальнейшей разработки новых сервисов, ориентированных в первую очередь на игрока,
– говорит Стефан Перотти, вице-президент отдела сетевых сервисов Ubisoft.
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Когда ждать
Старт назначен на 29 октября 2020 года одновременно с релизом экшена Watch Dogs: Legion.
Ubisoft Connect заработает на:
- PlayStation 4,
- PlayStation 5,
- Xbox One,
- Xbox Series X | S,
- Nintendo Switch
- PC,
- Stadia,
- Nvidia GeForce Now,
- Amazon Luna.
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