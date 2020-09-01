Для огромного пласта молодых геймеров 1 сентября – тяжелый и очень невеселый день. Сгладить горечь от возвращения в школу, колледж или университет спешит Ubisoft. Компания неожиданно затеяла бесплатную раздачу The Division.

Чтобы добавить в свою библиотеку первую часть дилогии Tom Clancy's The Division, не нужно оформлять никакую подписку или проходить сложные многоступенчатые процедуры, сообщает 24 канал.

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Как бесплатно получить Tom Clancy's The Division

Нужно лишь пройти по этой ссылке и активировать цифровую копию игры. Раздача боевика The Division продлится всю неделю и завершится во вторник, 8 сентября, в 11:00 по киевскому времени.

Трейлер Tom Clancy'S The Division:

Напомним, что оригинальный экшен Tom clancy's The Division дебютировал весной 2016 года и был неоднозначно принят как журналистами, так и геймерами. С одной стороны, игра предлагала массу интересных геймплейных механик и красовалась неплохой графикой. С другой, она была довольно однообразна, и геймеры не могли не заметить явный даунгрейд релизной версии по сравнению с ранними демонстрациями.

Добавим, что акция проходит в магазине Ubisoft. Также экшен доступен в сентябрьской подборке игр Xbox Live Gold.