Исследователи из Университета штата Вашингтон опубликовали в журнале Astrobiology подробные характеристики потенциально "пригодных для проживания" планет. Некоторые из них старше, другие немного больше, теплее или влажнее, чем Земля. Все 24 кандидата расположены на расстоянии более 100 световых лет от нас, и будущее поколение космических обсерваторий поможет собрать о них больше информации.

Впрочем, пригодность для проживания не означает, что в этих мирах есть хотя бы какая-то внеземная жизнь, а лишь то, что на них есть подходящие для жизни условия, пишет EurekAlert.

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Особенности найденных планет

У нашего солнца относительно короткий срок жизни – менее 10 миллиардов лет, а для возникновения сложной жизни нужно около четырех миллиардов лет. У многих звезд такого же спектрального класса топливо заканчивается раньше, отмечают ученые. Другое дело – звезды класса К. Их продолжительность жизни может достигать 70 млрд лет.

Это означает, что планеты в их системах могут развиваться дольше. Однако слишком старые планеты тоже непригодны для жизни – у них заканчивается геотермальная энергия и защитные геомагнитные "щиты". Поэтому исследователи сосредоточились на мирах, которым от 5 до 8 миллиардов лет.

Размер и масса также имеют значение. Планета на 10% больше земли будет иметь в среднем больше суши для проживания. А если ее масса в полтора раза превышает земную, то дольше будет сохраняться тепло радиоактивного распада и атмосфера, удерживаемая гравитацией.

Ключевой элемент для жизни – вода, и ученые считают, что ее может быть и больше, особенно в виде облаков и влажности. Также жизни пошло бы на пользу, если бы температура на поверхности оказалась на 5 градусов Цельсия выше – это увеличит биоразнообразие планеты.

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Из всех 24 кандидатов ни одна планета не отвечает всем существенным критериям одновременно, но у одной есть четыре. Возможно, жить на ней было бы комфортнее, чем на Земле.

В прошлом году астрономы впервые обнаружили воду на потенциально обитаемой планете за пределами Солнечной системы. Ученые не называют планету K2-18b второй Землей, поскольку она в восемь раз тяжелее и имеет другой состав атмосферы.