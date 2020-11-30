Ученые долго пытались найти причину различных нарушений, возникающих у людей и животных, которые долгое время находятся в космосе. Теперь целый спектр проблем связали с дисфункцией митохондрий.

Космонавты страдают целым набором проблем, начиная от деградации скелетно-мышечного аппарата и развития хронического воспаления до нарушений работы печени и сердца. Однако авторы новой статьи, опубликованной в журнале Cell, утверждают, что они нашли общий корень многих из этих эффектов. Причиной оказалась дисфункция митохондрий.

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Что известно

Международная команда ученых во главе с Афшином Бехешти, биоинформатиком из Исследовательского центра Эймса NASA, искала универсальный механизм, который может лежать в основе развития проблем со здоровьем людей в космическом пространстве. Для этого они воспользовались библиотекой NASA GeneLab, где собраны большие массивы данных относительно состояния животных и людей на орбите.

Мы брали проблемы с печенью и искали, нет ли здесь путей, связанных с работой митохондрий. Потом брали проблемы со зрением и снова искали их,

– объясняет Бехешти.

Поэтому множество нарушений, которые регистрируют у космонавтов, удалось связать либо с подавлением нормальной работы митохондрий, либо с их аномальной активностью – сверхкомпенсацией, которой организм реагирует на первоначальное подавление. Эти выводы подтвердили и на анализах почти 60 астронавтов, которые изучили авторы.

Ученые надеются, что теперь, когда удалось идентифицировать единственный источник проблем, решить их можно будет, воздействуя непосредственно на митохондрии. Препараты для лечения различных нарушений их работы уже существуют, и медикам есть с чего начать. Например, с испытаний действия таких препаратов на животных в космосе.