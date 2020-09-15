Исследователи обнаружили в атмосфере Венеры следы газа фосфина, который способны производить некоторые живые организмы. Однако сами ученые отмечают, что это не обязательно свидетельствует о наличии жизни на Венере, кроме того фосфин за пределами Земли находят не впервые.

Об исследовании сообщает журнал Nature Astronomy, а провели его астрономы под руководством Джейн Гривз из Кардиффского университета.

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Как проводили исследование

Исследовали атмосферу второй планеты с помощью наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла (JCMT) на Гавайях и системы радиотелескопов ALMA в Чили в миллиметровом диапазоне волн.

Целью ученых был поиск фосфина в атмосфере Венеры, который можно было обнаружить на длине волны 1,123 миллиметра. Исследователи отметили, что следы фосфина были обнаружены в области атмосферы Венеры, которая считается потенциально возможным местом для жизни.

В результате ученым удалось с высокой степенью точности зарегистрировать фосфин на высотах 53-61 километров от поверхности Венеры, содержание которого оценивается в 20 частей на миллиард.

Как объясняют возникновение PH3

Появление газа в атмосфере Венеры сейчас для исследователей не вполне понятна. Джейн Гривз рассказала, что ученые изучили в роли потенциальных источников возможную вулканическую активность, метеориты, молнии и многие другие явления, которые могут быть источниками соединения PH3. Однако окончательно утверждать об источнике фосфина на Венере ученые пока не могут. Версия о возможном наличии жизни в подходящих для этого слоях атмосферы остается лишь версией.

Даже если наличие фосфина в атмосфере Венеры окончательно подтвердится, мы подчеркиваем, что это не является окончательным признаком наличия жизни на Венере, а лишь указывает на присутствие аномальных и непонятных химических процессов,

– отметили ученые.

Нашли ли жизнь на Венере?

Если коротко – нет. Нашли только присутствие одного из маркеров, который может указывать на наличие жизни, но для этого нужно действительно основательно разобраться в происхождении фосфина на Венере. Кроме того, в 2018 году ученые уже обнаруживали следы фосфина, воды и других элементов на Юпитере.

Что такое фосфин? Фосфин или фтористый водород – ядовитый бесцветный газ. На Земле этот газ выделяется в результате процессов жизнедеятельности анаэробных организмов: некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Однако это не единственный источник фосфина, он также может появляться в атмосфере вследствие молний, падения метеоритов и вулканической активности.

Дело в том, что в 2019 году фосфин было предложено считать биомаркером, который может свидетельствовать о наличии жизни на экзопланетах.

Отмечаем! Выявление фосфина не означает открытие жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате многих процессов, не связанных с живыми организмами. Ученые утверждают, что для точного определения химической природы фосфина необходимо отправить зонд на саму планету.

Ожидается, что окончательно разобраться в химических процессах, происходящих в атмосфере Венеры, поможет межпланетная станция "Венера-Д", которая может быть запущена в космос в период с 2029 по 2031 год.