Во время исследования группой астрофизиков было установлено, что в реликтовом излучении Вселенной есть признаки нарушения так называемой пространственной четности. Так принято называть одно из фундаментальных свойств мироздания, которое не предусматривает стандартная модель.

Результаты работы исследователей будут опубликованы в журнале Physical Review Letters, а препринт публикации уже доступен в библиотеке arXiv.

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Пока мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что нашли полноценные свидетельства существования "новой физики". Для этого нам не хватает статистической достоверности. Но мы рады, что смогли одновременно провести замеры, которые раньше считались невозможными, и открыть потенциальные намеки на " новую физику",

– сообщил один из авторов работы Эйитиро Комацу.

Что за реликтовое излучение

Астрономы и физики, занимающиеся вопросами изучения эволюции мироздания в первые мгновения его жизни, исследуют так называемое реликтовое излучение. Само же излучение является своеобразным микроволновым "эхом" Большого взрыва, неоднородности и физические свойства которого позволяют получить информацию о строении материи в то время. Орбитальные обсерватории помогли астрофизикам изучить некоторые свойства реликтового излучения, но перед учеными стоит еще масса вопросов, на которые пока нет ответов.

Одно из малоизученных явлений связано с поляризацией реликтового излучения или тем, как сильно его волны "закручены" в одну или другую сторону. В 2014 году ученые заявили о том, что смогли измерить бета-поляризацию реликтового излучения, которая представляет собой один из вариантов закрученности волн "эха" Большого взрыва. Однако позже оказалось, что источником сигналов были частицы пыли в диске Млечного пути. Из-за этого ученым пришлось разрабатывать новую методику оценки, учитывающую присутствие подобных помех.

Важность текущего исследования

Нынешнее исследование японских ученых говорит о том, что с вероятностью 92,2% темная материя и темная энергия действительно нарушают принцип четности, а это может указывать на существование "новой физики". Чтобы доказать это, исследователям нужно достичь статистической достоверности в 99,995%, а, следовательно, им потребуется гораздо больше данных, получаемых в процессе наблюдения за реликтовым излучением. Получить эти данные исследователи рассчитывают в ближайшие годы с помощью чилийской обсерватории ACT и телескопов POLARBEAR и BICEP2.