Ученые до сих пор спорят о том, каким образом на Земле зародилась жизнь. Согласно последним исследованиям, нашему появлению способствовали кометы, которые могли доставить на планете все необходимые для этого процесса компоненты.

Исследование кометы 67P/Чурюмова-Герасименко фактически подтверждает тот факт, что жизнь на нашей планете могла быть занесена другим космическим телом, сообщает Science Alert.

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Детали исследования

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко делает один оборот вокруг Солнца каждые 6,5 лет. С сентября 2014 года по октябрь 2016 года космический аппарат "Розетта" Европейского космического агентства (ESA) отслеживал этот объект на расстоянии нескольких километров, собирая частицы пыли с помощью масс-спектрометра COSIMA. В конце концов зонд сделал контролируемую посадку на поверхность кометы, что позволило отправить на Землю подробные фотографии и данные о составе космической гости.

В ходе последних исследований среди частиц пыли удалось обнаружить ионы фосфора и твердые частицы, содержащиеся в минералах или металлическом фосфоре.

Это первый раз, когда жизненно необходимые элементы CHNOPS обнаружены в твердом кометном веществе,

– подчеркнули авторы работы.

Новое открытие важно для понимания того, как на Земле появилась жизнь. Фосфор критически важен для жизни на Земле, но если он есть в минералах, он в значительной степени недоступен. Если он в газообразной форме, он тоже не годится.