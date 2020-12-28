Японские ученые разработали способ производства нанопроводов из переходных металлов. Ученые говорят, что они смогли создать нанопроводы достаточной длины, что позволяет применять их в электронике.

Сегодня у ученых уже есть такие материалы, как углеродные нанотрубки и смеси переходных металлов, которые могут собираться в нанопроволоку. Проблема в том, чтобы сделать их достаточно длинными. Команда из Токийского столичного университета разработала способ изготовления нанопроводов из переходных металлов в масштабах, недоступных ранее.

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Как это работает

Нанопроволока создается с использованием химического осадка из паровой фазы на подложку. Изменяя структуру подложки, ученые настраивают расположение проводов. Таким образом они получают прямые проводники или случайные сети пучков. Например, нанесение химического осадка на подложку из кремния или диоксида кремния образует беспорядочную сеть пучков, а на сапфировой подложке провод собирается в заданном направлении, следуя структуре сапфирового кристалла. Ученые обнаружили, что провода имеют упорядоченную кристаллическую структуру и отличную проводимость. На подложку можно наносить пленку толщиной в одну нанонитку или в несколько слоев.

Что это дает

В университете рассчитывают, что возможность создания большого количества длинных нанопроводов, что поможет физикам изучить эти структуры более детально.

Мы сможем делать вещи еще меньше в размерах. Например, меньшие микросхемы означают большую вычислительную мощность при том же объеме пространства, а значит и лучшую эффективность, что необходимо для удовлетворения растущих требований современной ИТ-инфраструктуры. По мере того, как устройства становятся меньше, те же требования предъявляются к сложной проводке, связывающей все вместе. Конечная цель – проволока толщиной всего в один-два атома,

– объясняют ученые, работающие над проектом.

Исследователи надеются, что производство нанопроводов откроет путь к промышленному развертыванию электроники следующего поколения, включая адаптивные и гибкие электронные устройства.