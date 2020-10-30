Астрономы рассказали об открытии OGLE-2016-BLG-1928 – самой маленькой из "планет-сирот", свободно путешествующих между звездами.

Большинство планет, которые мы знаем, связаны со своими звездами, вокруг которых вращаются. Они удерживаются их гравитацией. Однако существуют так называемые "планеты-сироты", которые еще называют межзвездными, или планетами-странниками. Они свободно летят сквозь космос. Одну из таких обнаружили недавно ученые, о чем и рассказали в своей статье.

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Детали находки

До сих пор список известных странствующих планет насчитывал всего 22, однако ученые предполагают, что таких объектов могут быть миллиарды, а то и триллионы только в нашей галактике. Наблюдения за ними осложнены тем, что их нельзя заметить по воздействию на материнскую звезду или ее излучение. Для этого приходится использовать методы микролинзирования – искажения света расположенных более далеких объектов, на фоне которых проходит темная масса. Чем легче и компактнее планета, тем сложнее ее заметить.

Подобные наблюдения проводятся, в частности, проектами OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) и KMTN (Korean Microlensing Telescope Network), на счету которых по несколько обнаруженных планет-сирот.

А недавно участники обеих коллабораций сообщили о новом кандидате – OGLE-2016-BLG-1928. Ученые называют эту планету наименьшей из известных, которые летят свободно. Размером она примерно с Землю или даже меньше.

Микролинзирование длилось всего 41,5 минуты. Оно позволило собрать 11 наблюдательных точек из OGLE и еще четыре – из KMTN. Этого количества недостаточно, чтобы стопроцентно исключить присутствие у OGLE-2016-BLG-1928 материнской звезды. Однако наблюдения продолжаются.

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