Вы точно слышали распространенное мнение о том, что уведомления и оповещения в смартфонах являются причиной постоянного отвлечения от дел. Однако оказалось, что сигналы телефона почти не влияют на частоту его использования.

Эксперимент проводили сотрудники Департамента психологических и поведенческих наук Лондонской школы экономических и политических наук. В нем приняли участие 37 добровольцев из Великобритании, Германии и Франции. Средний возраст участников составил 25 лет. Исследование опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

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Что известно

Добровольцы три дня записывали на видео свою повседневную деятельность. Они носили небольшие камеры, закрепляемые на одежде. Примерно по пять часов в день велась съемка. В результате исследователи получили более 200 часов видео. Всего было зарегистрировано 1130 взаимодействий с гаджетами, анализируя которые, удалось собрать следующую статистику. Оказалось, что 89 процентов всех взаимодействий со смартфонами инициировали сами пользователи. А сообщения привлекли внимание владельцев телефонов лишь в 11 процентах случаев. Средний перерыв между включениями смартфона составил 291 секунду (чуть меньше пяти минут), среднее время взаимодействия оказалось чуть больше минуты — 64 секунды. Примерно половина этих взаимодействий длилась 23 секунды или меньше.

Самыми частыми занятиями испытуемых были:

использование мессенджера WhatsApp (22 процента),

проверка экрана блокировки на предмет новых сообщений или чтобы узнать время (17 процентов),

использование Facebook Instagram (16 процентов) Facebook с Messenger (13 процентов).

Звонки осуществляли менее чем в 1 проценте взаимодействий.

Такие результаты противоречат распространенному мнению, будто гаджеты нарушают спокойствие людей и снижают их производительность, требуя постоянного внимания. У самих участников эксперимента итоги также вызвали удивление. Некоторые добровольцы, просматривая свои же видео, отмечали, что сами не помнят, как брали смартфон в руки. Эти взаимодействия были автоматическими, почти рефлекторными – и безо всяких сообщений в качестве стимула.