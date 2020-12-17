Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью компьютерного моделирования наглядно показали, как будет меняться звездное небо в течение следующих 400 000 лет.

60-секундный ролик демонстрирует изменения, которые будут происходить в расположении звезд, которые мы видим на небе. Он был создан на основе снимков, которые были сделаны космическим телескопом Gaia и стали общедоступными в декабре прошлого года. Видео опубликовано на YouTube-канале ESA Gaia Mission.

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Что известно

Всего телескоп собрал информацию о 1,8 миллиарда небесных объектов: их координаты, скорость и орбитальные траектории.

Объектами видеоролика ЕКА стали 40 тысяч звезд, расположенные в пределах 325 световых лет от Солнца. Двигаясь сквозь космос, они оставляют после себя световой след. Анализируя эти следы, ученые могут смоделировать прогноз о будущем движении каждой звезды.

В результате моделирования выяснилось следующее: через 400 000 лет большинство звезд скопилось в правой части экрана.

Неравномерное распределение, по словам ученых, вовсе не означает влияние на звезды какого-то мощного источника притяжения, например, черной дыры. Сотрудники ЕКА объясняют это явление постоянным движением Солнца, согласно которому звезды группируются в такой конфигурации.