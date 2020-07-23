Участники проекта Sloan Digital Sky Survey (SDSS) после пяти лет изучения космоса выпустили "наибольшую трехмерную карту Вселенной". Она включает в себя более 2 миллионов галактик от Млечного Пути до объектом на расстоянии более 11 млрд световых лет.

Ожидается, что такая подробная новая карта поможет астрономам создать хронологию расширения Вселенной. В целом, работы с использованием телескопа Sloan Foundation велись более 20 лет.

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"Мы достаточно хорошо знаем и давнюю историю Вселенной, и ее недавнюю историю расширения, но в середине этого промежутка существует серьезный пробел", – сказал Кайл Доусон, космолог из Университета Юты и ведущий исследователь проекта.

Разрыв начинается через несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Ученые могут измерить скорость расширения Вселенной до этого момента благодаря космическому микроволновому фону – излучение, которое сохранилось с раннего периода. Также исследователи могут рассчитать недавнее расширение, измерив, как расстояние между Землей и соседними галактиками увеличивается с течением времени.

Но расширение в промежутке между этими двумя периодами мало изучено, так как свет галактик на расстоянии более чем несколько сотен миллионов световых лет иногда слишком слабый. Чтобы восполнить этот пробел, команда из более чем 100 ученых со всего мира изучала не только далекие галактики, но и яркие квазары.

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В наблюдениях они использовали явление, которое называется красным смещением – процесс, с помощью которого свет от древнейших, далеких галактик буквально растягивается сквозь Вселенную, увеличивая длину волны и смещаясь к красному концу спектра. В результате этого процесса удаленные источники света кажутся наиболее красными, в то время как те, что ближе к Земле, выглядят голубыми.

Чтобы рассчитать скорость космического расширения 11 миллиардов лет назад, команда измерила красное смещение миллионов удаленных объектов вместе с их скоростями – что показывает, насколько галактика притягивается гравитацией другой материи вокруг нее.

Ученые связывают расширение с темной материей, хотя пока никаких подтверждений этому еще нет, но есть опровержение. Ранее удалось обнаружить галактику, образованную без участия темной материи.

Однако сами исследователи считают, что работы, подобные этой, помогут ученым лучше понять свойства предполагаемой темной материи.

"Такие карты, как наша, позволяют с уверенностью сказать, что есть несоответствие в постоянной Хаббла", – отметила Ева Мария Мюллер из Оксфордского университета.