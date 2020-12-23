Скопление звезд, известное как Плеяды, имеет второе название — "Семь сестер". Астрономы Рэй и Барнаби Норрис из Школы наук Западного Сиднейского университета объяснили, почему в легендах о созвездиях Плеяд фигурирует семь звезд, хотя мы видим лишь шесть.

Созвездие видно с Земли невооруженным глазом. В нем всего шесть звезд – как на логотипе названной в его честь марки Subaru. Откуда же взялось упоминание о Седьмой звезде? После тщательного изучения движения звезд астрономы пришли к выводу, что этим историям может быть более 100 000 лет, и начинались они еще тогда, когда созвездие выглядело совсем иначе. Исследования опубликуют в книге "Advancing The Astronomy", которая выйдет в следующем году. Коротко о нем рассказывает The Conversation.

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Плеяды в легендах

В греческой мифологии Плеяды были семью дочерьми титана Атланта. Тот не мог защитить их от преследования охотником Орионом, потому что должен был поддерживать небо. Чтобы спасти сестер, Зевс превратил их в звезды. В этой истории одна сестра влюбилась в смертного и исчезла, поэтому мы видим лишь шесть звезд.

Подобная легенда встречается у австралийских аборигенов: у них Плеяды – это группа молодых девушек, которые часто ассоциируются со священными женскими церемониями, а расположенное рядом созвездие Ориона – группа молодых мужчин. В австралийских легендах последние тоже преследуют Сестер. А одна из них, по разным версиям, либо умерла, либо скрывается, либо слишком молода, либо была похищена, поэтому и видно только шесть звезд.

Аналогичные истории о "потерянной плеяде" встречаются по всему миру в культурах Европы, Африки, Азии, Индонезии, коренных американцев.

Антропологи предполагают, что европейцы могли принести Греческую легенду в Австралию, где аборигены адаптировали ее. Но истории аборигенов намного старше времени открытия Австралии. К тому же, между большинством культур австралийских аборигенов и остальным миром почти не было контактов в течение как минимум 50 000 лет.

Что говорит наука

Наблюдения телескопа Gaia и других показывают, что Плеяды медленно движутся по небу. Одна звезда, Плейона, теперь так близко к звезде Атлас, что невооруженным глазом они выглядят как одна.

Анимация движения Плеяд в течение 400 тысяч лет / анимация из Википедии

Но если "перемотать" движение звезд на 100 000 лет назад, Плейона была дальше от Атласа и ее можно было видеть невооруженным глазом. Итак, 100 000 лет назад большинство людей действительно видели семь звезд в кластере.

Компьютерное моделирование показывает, как звезды Атлас и Плеона выглядели бы для человеческого глаза 100 000 лет назад (слева) / Фото Рэй Норрис

Именно этот факт – движение звезд – может объяснить отсутствие одной звезды сегодня, считают ученые. Они предполагают, что, возможно, истории о семерых сестрах настолько стары, что наши предки рассказывали их друг другу у костров еще в Африке сто тысяч лет назад. В этом случае это может быть самая старая легенда в мире.