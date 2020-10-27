Компания Ultra Safe Nuclear Technologies из Сиэтла разработала концепцию нового двигателя с ядерным тепловым движением, который может совершить революцию в освоении Солнечной системы. Использование такого двигателя позволит, в частности, в 2 раза уменьшить время перелета между Землей и Марсом, сократив его с текущих 6 месяцев до 3.

Как это работает

По словам доктора Майкла Идса, главного инженера USNC-Tech, новый концептуальный двигатель надежнее, чем предыдущие разработки NTP, и может производить удельный импульс вдвое дольше, чем лучшие химические ракеты, которые используются сегодня в космонавтике. В качестве топлива в двигателе USNC-Tech, как сообщает NewAtlas, используется низкообогащенный уран, полученный из переработанного ядерного топлива и обогащенный на 5-20%. После обогащения он инкапсулирует в частицы, покрытые карбидом циркония (ZrC), которые и служат топливом.

Интересно Астрономы зафиксировали зрелищное поглощение одной галактики другой: фото

Компания утверждает, что полученное таким образом топливо гораздо устойчивее, чем обычное ядерное топливо и может работать при высоких температурах. Это обеспечивает более безопасную конструкцию реактора, высокую тягу и удельный импульс, которые раньше можно было получить только из высокообогащенного урана. Кроме того, такое топливо можно производить с помощью существующих цепочек поставок и заводов-изготовителей.

В компании USNC-Tech считают, что новая концепция ядерного двигателя резко сократит время полетов в дальний космос, в частности, сожмет до трех месяцев срок перелета между Землей и Марсом, что, в свою очередь, вдвое снизит степень облучения экипажа.

Работа над ядерным двигателем

Концепция, хотя хорошо просчитана и основана на ряде отработанных технических решений в наземных ядерных реакторах, еще далеко даже не прототип. На его строительство и тестирование уйдет не один год, если проект будет положительно принят NASA и космическое агентство выделит на продолжение исследований бюджет.

Еще несколько лет понадобится на обработку технологии производства и тестирования длительной эксплуатации. И только потом, если не возникнет инженерных проблем, подобный двигатель сможет появиться в роли штатного на тех же марсианских ракетах.

Не пропустите Астрономы показали гигантскую черную дыру, которая поглощает звезду: видео

Когда мы увидим рабочие ядерные двигатели

Как видите, появление подобных двигателей находится за горизонтом в 10 лет, а первые пилотируемые миссии на Марс должны отправиться уже к концу этого десятилетия, если ученым удастся решить проблему защиты экипажа от длительного жесткого облучения.