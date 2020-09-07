Современное протезирование активно развивается. Одной из проблем, которая мешает людям принять искусственную конечность, считается отсутствие чувствительности. Австралийские ученые создали прототип электронной кожи, способный чувствовать боль, тепло и холод, как это происходит у живых организмов.

Человеческая кожа представляет собой сложный механизм раннего оповещения о тех или иных изменениях окружающей среды. Она снабжена огромным количеством нервов, которые отправляют сигнал в мозг в случае внезапной боли. Это помогает чувствовать перепады температур, острые и любые другие предметы. Современные электронные технологии не способны имитировать столь широкий спектр ощущений. Прорыв в этом направлении совершила команда австралийских специалистов из Университета RMIT, которые разработали чувствительную к боли искусственную кожу, сообщает Futurism.

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Как это работает

Прототип представляет собой тонкую пленку, которая умеет различать изменения давления, тепла или холода. По достижении определенного порога кожа реагирует так, как это происходит у человека. По мнению исследователей, это приведет к появлению интеллектуального протезирования и роботов, способных соответствующим образом реагировать на внешние раздражители. С такими протезами люди смогут жить более полной жизнью.

Искусственная кожа знает разницу между легким прикосновением пальца к заколке или случайным уколом. Новые устройства смогут реагировать на реальное механическое давление, температуру и боль, обеспечивая правильный электронный отклик,

– отметили исследователи.

Разработка основана на трех известных технологиях: гибкой электронике, термореактивном покрытии, которое в 1000 раз тоньше, чем человеческий волос, и электронных элементах памяти, которые отвечают за реакцию на раздражители и имитируют способ хранения данных в человеческом мозге.