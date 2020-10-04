Китайские и швейцарские ученые разработали аналог кровяных сосудов, использовав ранее изобретенный ими металлополимерный материал. Гибкие и способные к разложению, они имитируют строение настоящих сосудов.

Разработку уже протестировали на кроликах и в будущем планируют использовать для восстановления пациентов после операций. Результаты исследования опубликовали в журнале Matter.

Интересно Исследователям удалось записать на небольшое стекло 75,6 терабайт данных

Опыты на искусственной модели раны показали, что электрическая стимуляция созданных кровеносных сосудов улучшила заживление и способствовала образованию новой ткани у естественных сосудов.

Как проводили исследования

Для следующего этапа опытов ученые заменили сонные артерии у кроликов. Было обнаружено, что искусственные сосуды так же эффективно обеспечивают достаточный ток крови, не вызывают воспалений и не претерпевают серьезных деформаций внутри животных.

Исследование проводили на кроликах / Фото cell.com

По словам ученых, впереди еще много работы: они собираются модернизировать свое изобретение и начать опыты уже на людях. В частности, исследователи намерены обеспечить возможность полного разложения искусственных сосудов в теле после того, как они станут не нужны.