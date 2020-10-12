Производство стекла ежегодно приводит к огромному количеству вредных выбросов в окружающую среду. По мнению ученых, экологической заменой этого материала может стать прозрачная древесина, изготовление которой можно наладить на уже существующем оборудовании.

Стекло не только наносит вред природе при производстве, но и оказывается неэффективным материалом, пропуская огромное количество тепла, сообщает 24 канал. В результате тратится больше электроэнергии на отопление или охлаждение помещений, что снова приводит к загрязнению окружающей среды. Согласно подсчетам специалистов, производство стекла дает 25 000 тонн выбросов в год.

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Новая технология производства прозрачного стекла основана на древесине динамического бальсового дерева, которое обладает низкой плотностью. Необходимый эффект достигается в окислительных ваннах, которые делают материал почти прозрачным. После этого древесину пропитывают синтетическим полимером с поливинилового спирта, что делает ее полностью прозрачной, рассказывает Slashgear.

Особенности прозрачного дерева

Интересно, что в отличие от обычного стекла, новый материал намного прочнее и при ударе не рассыпается на мелкие части, а сгибается или трескается. Это позволяет снизить количество травм из-за осколков как в быту, так и на производстве. Также древесина бальсового дерева – это экологически чистый и возобновляемый материал.

Более того, наладить выпуск деревянного стекла можно на уже существующем оборудовании. Правда, точные сроки выхода новой технологии на рынок пока не сообщаются.