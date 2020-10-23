Исследователи из Стэнфордского университета совместно с корейскими коллегами разработали оригинальную архитектуру OLED-панелей с применением технологии, которая используется при производстве солнечных батарей.

Дисплеи нового типа, по заявлению их создателей, могут вскоре появиться в телевизорах, смартфонах и VR-устройствах, а их отличительной чертой стала рекордная для индустрии плотность пикселей – в 20 раз больше, чем у современных смартфонов, сообщаетCnbeta.

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Детали разработки

Чтобы создать альтернативу существующим типам OLED-дисплеев, инженеры воспользовались тем фактом, что свет может "обтекать" объекты. В отличие от актуальных моделей матриц, где каждый органический светодиод содержит субпиксель определенного цвета или все три основных цвета (красный, зеленый и синий) и специальный фильтр, новая разработка включает дополнительный базовый слой из металла, который называется оптической метаповерхнею.

Такая конструкция позволяет различным цветам "резонировать" в пикселях, обеспечивая лучшую передачу цвета. Например, красные излучатели имеют большую длину волны, чем синие – из-за этого в обычных RGB-светодиодах производители используют субпиксель разной высоты. Новый же дизайн позволяет каждому пикселю иметь одинаковую высоту, что упрощает процесс производства панелей.

Новая структура матрицы позволяет создать альтернативу существующим OLED панелям

По результатам тестирования дисплей нового поколения продемонстрировал в лаборатории двукратное увеличение яркости по сравнению с актуальными решениями и плотность пикселей 10 000 ppi. Для большинства смартфонов этот показатель не превышает значения 500 ppi.

С такой высокой плотностью дисплей способен отображать качественные изображения с рекордной детализацией. Следующим шагом в проекте станет разработка полноразмерного дисплея на оборудовании Samsung. В случае успешного завершения испытаний OLED-панели нового типа могут найти применение в самых разных видах цифровой электроники – от телевизоров до смартфонов.