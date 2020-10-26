Военные и спасательные службы все чаще используют роботов. Как оказалось, проще всего сбросить такой механизм в эпицентр событий с воздуха. Долгое время инженеры ломали голову над тем, как сделать так, чтобы устройство приземлялось безопасно. Похоже, рабочее решение уже найдено.

Доставка робота в отдаленные районы воздухом занимает гораздо меньше времени, чем наземная транспортировка. Кроме того, бывают ситуации, когда просто нет возможности попасть в нужное место обычным путем, сообщает Slashgear.

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Решение проблемы транспортировки

Ранее службам приходилось сталкиваться с отказом техники из-за проблем вследствие приземления. Робот под названием AGRO, разработанный инженерами Военной академии США в Вест-Пойнте, позволяет решить проблему безопасного приземления раз и навсегда.

Каждое колесо робота движется независимо благодаря собственным электродвигателям. Это позволяет повысить маневренность и мобильность устройства. Во время сброса инерционный блок фиксирует падение, запуская специальный механизм, что позволяет каждому колесу вращаться под разными углами и скоростями. Это создает крутящий момент, который в конечном итоге приводит к приземлению на все четыре колеса, подобно тому, как кошки всегда приземляются на лапы.

Робот AGRO всегда приземляется на четыре колеса, видео:

Подвижная конструкция позволяет AGRO поглощать силу удара, и робот сразу же после приземления приступает к работе. Команда инженеров не планирует останавливаться на достигнутом, собираясь в будущем сделать механизм еще более совершенным.