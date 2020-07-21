Ученые немецкого и английского университетов представили новый сверхпрочный материал под названием "Протей". Благодаря особому составу, его невозможно разрезать одним лезвием.

При попытке распилить материал, "Протей" выпускает волны, которые разрушают лезвия. Такой эффект достигнут благодаря керамическим сферам внутри сот из алюминия. Плотность материала составляет 15% от плотности стали, сообщает Nature.

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Пилы могут прорезать верхний слой, но начинают затуплюватися, достигая керамики. В то же время мелкие частицы керамики заполняют прорезанные промежутки, через что резать становится еще сложнее. "Протей" тестировали среди другого и на водных резаках высокого давления – материал устоял.

"Протей" выдерживает резаки разных типов благодаря революционной структуре

Применение

Ученые предполагают, что "Протей" следует использовать для бронежилетов, велосипедных замков или защитной одежды. Сейчас исследователи ищут партнеров для выхода на рынок.

Видео демонстрирует скорость разрушения резака