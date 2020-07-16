Ученые выбрали самый инновационный автомобиль в мире
Ученые определили главный новатор на мировом автомобильном рынке. Им считают электрическую модель Porsche Taycan, ведь в нем реализовано 13 из 27 мировых инноваций.
Об этом сказано в отчете по автомобильным инновациям AutomotiveINNOVATIONS, который проводил Центр управления автомобильным транспортом, сообщили 24 каналу в пресс-службе Land Rover Ukraine.
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Инновации
Эксперты отметили в этом электрическом Porsche Taycan такие инновационные характеристики:
- 800-вольтовая батарея,
- 2-ступенчатая трансмиссия на задней оси,
- высокие возможности рекуперации до 265 кВт,
- лучший показатель аэродинамического сопротивления в сегменте (от 0.22).
Авто имеет сокращенное время зарядки / Пресс-служба Land Rover Ukraine
"Мы разработали новый автомобиль и построили современный завод без выбросов углерода. Технические инновации, такие как 800-вольтовая батарея, ускоряют время зарядки. Двухступенчатая передача на задней оси гарантирует уникальный опыт вождения", – пояснил глава правления Porsche AG Оливер Блум.