Ученые определили главный новатор на мировом автомобильном рынке. Им считают электрическую модель Porsche Taycan, ведь в нем реализовано 13 из 27 мировых инноваций.

Об этом сказано в отчете по автомобильным инновациям AutomotiveINNOVATIONS, который проводил Центр управления автомобильным транспортом, сообщили 24 каналу в пресс-службе Land Rover Ukraine.

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Инновации

Эксперты отметили в этом электрическом Porsche Taycan такие инновационные характеристики:

800-вольтовая батарея,

2-ступенчатая трансмиссия на задней оси,

высокие возможности рекуперации до 265 кВт,

лучший показатель аэродинамического сопротивления в сегменте (от 0.22).



Авто имеет сокращенное время зарядки / Пресс-служба Land Rover Ukraine

"Мы разработали новый автомобиль и построили современный завод без выбросов углерода. Технические инновации, такие как 800-вольтовая батарея, ускоряют время зарядки. Двухступенчатая передача на задней оси гарантирует уникальный опыт вождения", – пояснил глава правления Porsche AG Оливер Блум.