Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) превратили облако из атомов лития в аналог жидкой материи нейтронных звезд и впервые смогли проследить за тем, как звуковые волны распространяются по ней. Это открытие позволит получить больше данных о недрах нейтронных звезд.

Несмотря на гигантские различия в размерах, реальные нейтронные звезды будут звучать так же, как и облако атомов в лаборатории. Этот звук, похожий на журчание, можно услышать, если вам удастся каким-то образом приблизиться к поверхности светила и приложить к нему ухо, не став при этом разорванными на части силой притяжения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

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Что известно

Пульсары и другие типы нейтронных звезд – это остатки выгоревших звезд. Однако, что на самом деле представляют собой такие звезды и как они выглядят изнутри, ученые пока не могут сказать точно. Исследователи воссоздали одну из возможных форм их материи. Эксперимент проводился с облаком из атомов лития-6, которые были охлаждены до близких к абсолютному нулю температур. Атомы облучались двумя лазерными лучами таким образом, чтобы они оказались внутри световой ловушки, которая заставляла атомы вести себя подобно частицам в редких средних слоях нейтронной звезды.

Воссоздав условия, ученым удалось проследить, как материя взаимодействует с акустическими волнами. Были проведены наблюдения за тем, как движение звука приводит к изменению положения атомов лития. Наблюдения показали, что акустические волны распространяются в облаке атомов точно так же, как это предусматривают квантово-механические расчеты.

Такие измерения важны для того, чтобы у астрономов была возможность использовать методы сейсмологии для определения структуры и свойств глубинных слоев недр нейтронных звезд. Ученые надеются, что их опыты помогут понять, какие типы гравитационных волн могут создаваться нейтронными звездами, а также особенности поведения кварков-глюонной плазмы, представляющей собой первичную материю Вселенной, существовавшей в первые мгновения после Большого взрыва и обладавшей похожими характеристиками.