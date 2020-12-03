Астрофизик Грег Лафлин создал формулу для расчета стоимости планеты Земля. Она оказалась самой дорогой. Тогда как одна из соседних стоит всего один пенни.

Наша планета стоит 3 000 000 000 000 000 (три квадриллиона) фунтов стерлингов. Для сравнения астероид Психея, на который ученые готовят миссию уже в 2022 году, оценили аж в 10 квинтиллионов (10 000 000 000 000 000 000) долларов. Такие данные приводит Daily Mail.

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Что известно

Профессор Грег Лафлин из Калифорнийского университета (США) создал формулу расчета стоимости экзопланет. Во внимание в ней принимаются возраст звезды, в систему которой входит планета, размер, температура, масса и другие данные. Чем старше звезда, тем большую ценность она имеет. Если планета примерно такого же размера, как Земля, то это, по мнению Лафлина, подходящий размер для поддержания жизни. Ученый также учитывает количество энергии, которую излучает звезда, и может ли температура на планете поддерживать жизнь.

Например, экзопланета Gilese 581c считалась наиболее похожей на Землю из известных планет, но формула оценила ее лишь в 100 фунтов стерлингов, а вот KOI 326.01 стоит уже 150 000 фунтов стерлингов. Марс оценен всего в 10 000 фунтов стерлингов, а Венера, как оказалось, стоит меньше пенни.

Лафлин считает, что его формула заставляет людей осознать, насколько драгоценна Земля, и как важно для человечества ее сохранить.